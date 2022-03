CMLL: Lluvia aseguró que no le gustaría exponer su máscara ante una cabellera

Para nadie es un secreto la importancia que tiene la máscara dentro de la lucha libre mexicana. El poder y responsabilidad que conlleva cargar con una tapa es sólo comprendido por aquellos elementos que alguna vez se han encapuchado.

Para Lluvia el valor de la incógnita no se puede comparar jamás con el de una cabellera y de cara al Torneo Increíble de Amazonas con Final Suicida, la heredera de Sangre Chicana quiere dejar las cosas muy claras: no le interesa en lo absoluto apostar su máscara contra Dark Silueta, su compañera este viernes.

Ambas gladiadoras han arrastrado una intensa rivalidad y en las oficinas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) decidieron que una alianza entre las dos aguerridas luchadoras sería interesante. Si Lluvia y Dark Silueta llegan a perder en la final del torneo tendrán que irse de manera directa a un combate de apuesta en Homenaje a Dos Leyendas el 18 de marzo en la Arena México.

“Yo me voy a comportar a la altura, si ella busca la forma de traicionarme y quedarse al final conmigo pues ya nos veremos las caras el 18 de marzo”, dijo Lluvia en entrevista con RÉCORD. “Lo vuelvo a decir, ya se lo dije a ella y lo repito: no me gustaría exponer mi máscara ante una cabellera. No es por menospreciar a ninguna amazona sin máscara, es algo personal”.

La ‘Pequeña Tentación’ solo tiene una lucha de apuesta en su historial, misma que se llevó a cabo en 2009 cuando desenmascaró a La Magnífica en la Arena Coliseo de Guadalajara. Desde entonces la técnica se ha mantenido lejos de arriesgar su máscara, sobre todo ante una cabellera. Antes de pensar siquiera en un hipotético combate, Lluvia prefiere confiar en su compañera.

“No dudo del profesionalismo de Dark Silueta, simplemente le pido que se comporte a la altura y que hagamos una buena dupla. Venimos de la misma escuela, del rudo número uno que es El Satánico, tenemos que demostrar lo que nos ha enseñado nuestro profesor. Si todo sale bien, seremos ganadoras”, declaró la veterana.

