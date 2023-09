CMLL realizará el Torneo Cibernético de Leyendas con motivo al Día Nacional de la Lucha Libre Mexicana

Con motivo del Día Nacional de la Lucha Libre Mexicana y del Luchador Profesional, el Consejo Mundial de Lucha Libre nos transporta a la época de los 90’s con un Torneo Cibernético de Leyendas en donde participarán: Atlantis, Octagón, El Satánico, Blue Panther, Solar, Panterita del Ring, Black Terry, El Pantera, El Felino, Negro Navarro, Águila Solitaria y Rocky Santana.

Uno de los enfrentamientos de este viernes en la Arena México que llama la atención es el de El Felino contra El Pantera, pues quedó viva la rivalidad que tuvieron hace tres décadas y después de años sin verse hoy estarán de nueva cuenta en el mismo cuadrilátero.

“Es un luchador que dimos grandes batallas en la Arena México. En algún momento pensé que ya no volvería a verlo, porque él se retiró y se dedicó a otra manera de vivir. Estoy ansioso por enfrentarlo y no porque me sienta superior sino para demostrarle que hay Felino para rato”, dijo Felino en el día de medios.

Quien en un momento luchó bajo el nombre de Canelo Casas mencionó que está forjando su propia dinastía, pues no le gusta depender de sus hermanos o su señor padre. Además, considera que aún no siente ser una leyenda del pancracio pero que ya está comenzando ese capítulo que es la recta final de su carrera.

“La palabra leyenda es muy amplia y siento que todavía me falta camino por recorrer. El hecho de que me hayan invitado a participar en este torneo de leyendas me halaga, porque siento que es el inicio de una alfombra que tendré que recorrer para el momento que tenga que dar las gracias. Por el momento sigo siendo un luchador que está en busca de sueños, todavía tengo cuerda para muchos años más”, finalizó.



