Microman está feliz por su vida y sus logros:  “No cambiaría mi estatura”

Con 96 centímetros de estatura, Microman ha sabido sobresalir tanto en la vida como en la lucha libre y ha demostrado que para ser un gigante no se necesita altura sino disciplina, resiliencia, confianza, optimismo y paciencia. Desde los 15 años ingresó al mundo de los costalazos y seis años después, cuando está viviendo su mejor momento, él se siente pleno con su talla y no le quita el sueño ser alto.

“Todo tiene su recompensa y gracias a Dios estamos en el agrado del público… No cambiaría mi estatura, ya que es el toque que tengo yo. Estoy contento, nunca me mortifico por mi estatura, al contrario, todo es por algo. Pero si me hubiera gustado (ser alto), porque me hubiera encantado enfrentar a luchadores icónicos que lamentable por la categoría no se puede, solo por eso”, comentó Microman en entrevista para RÉCORD.

A pesar de que en el ambiente luchístico nunca se ha enfrentado a alguna adversidad, en la vida cotidiana si ha sufrido actos discriminatorios por su estatura. Sin embargo, gracias a su carácter y seguridad, este tipo de acciones o comentarios se le resbalan.

“Cuando voy en la calle, la gente me mira y hace comentarios. Yo crecí en Tepito, yo creo que me ayudó mucho, pues desde muy pequeño nunca tomé a pecho las ofensas. Al contrario, ni me van ni me vienen. Para mí, hoy en día no es algo que viva mal por eso”, agregó.

La micro estrella de la lucha libre mexicana es uno de los máximos ejemplos de que no hay imposibles y de que los obstáculos sólo son mentales. “Siempre echenle ganas a lo que se quieren dedicar, va haber caídas, pero siempre tengan en mente lo que quieren lograr. Echenle todas las ganas del mundo, no se dejen caer ni por malos comentarios ni por malas miradas. Al contrario, tomen eso como una energía”, concluyó.

Microman festejará al doble este 30 de abril: Su debut como luchador y el Día del Niño

Un 30 de abril de 2017, Microman hizo su debut como luchador en una función realizada en la Arena México por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Es por eso que en la función del 28 de abril de Robles Promotions, el de Tepito festejará el Día del Niño y su aniversario como gladiador.

"Es una fecha especial para mí, es el día que debuté, y justo para celebrar un Día del Niño con un personaje que fue pensado para el gusto de los niños, ahora ya se ha vuelto para el gusto de chicos y grandes", comentó.

En una lucha mixta, Microman hará tripulación con Big Mami y Caramelito para enfrentar a Baronessa, Guapito y Black Shadow II, el próximo viernes en la Arena San Juan Pantitlán. El cartel está encabezado por Tinieblas Jr. con Alushe, Ultramán Jr. y Solar Jr. vs Monster con Chucky, Joe Lider y Doberman.

"Va haber muchas sorpresas este 28 de abril en la Arena San Juan Pantitlán, Robles Promotions va a traer muchas sorpresas y regalos para celebrar a los niños. Yo por mi parte, voy a dar todo en el ring", concluyó.