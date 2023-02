Shocker anunció su retiro debido a sus severos problemas de salud

Después de casi 31 años de carrera en el pancracio Jair Soria, mejor conocido como Shocker, ha anunciado su retiro de los cuadriláteros, esto debido a las múltiples enfermedades que aquejan al que alguna vez fuera considerado como el 1000% guapo.

Recordemos que durante una lucha con Diamante Azul Shocker sufrió de su famosa lesión en la mandíbula, misma que por no alejarse del ring no se ha operado, el pasado 3 de febrero, durate un homenaje en la Arena Guadalajara informó que se retiraría para tratar todas las lesiones que padece.

"En este momento, primero que nada, quiero darle gracias a Dios porque me estoy rehabilitando, estoy esperando cirugía. Estoy en una etapa de mucha concentración, de mucha tranquilidad y de mucha paz, esperando que todo salga bien. Vamos a esperar a que todo salga bien, que se hagan de forma correcta, aunque ya no para regresar a luchar, sino a dar un poco de lo que me dio la lucha libre", confesó Shocker.

El pasado 6 de febrero Jair Soria confesó en el canal de YouTube "Más Lucha" sobre su decisión, asegurando que el peso de ser 1000% guapo también ha sido algo pesado durante sus años como luchador profesional.

"Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero mucho. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil"

Durante las más de tres décadas del 1000% guapo ganó cuatro campeonatos individuales en el Consejo, así mismo consiguió tres veces el campeonato mundial en parejas del CMLL, a partir de su retiro Jair Soria pasará a apoyar a los luchadores más jóvenes para regresarle el brillo a la Universidad de los Guapos.

