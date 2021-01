Alberto 'El Patrón': 'Soy inocente, estoy en una situación en la que se me acusó injustamente'

El legendario luchador mexicano Alberto Rodríguez 'El Patrón', aseguró que es inocente de la acusación que se le hizo por supuesta agresión doméstica en mayo pasado.

"Soy inocente, todo el tiempo lo he sido, estoy en una situación en la que se me acusó injustamente y erróneamente. Efectivamente fui arrestado por unas horas, salí después de pagar la fianza. La única razón por la que no he hablado es porque mi abogado me recomendó que lo mejor era no decir nada para no afectar en caso.

"Tuve que contratar al mejor abogado criminalista de todo el estado de Texas, porque estamos hablando de mi libertad y desgraciadamente hay muchos hombres y mujeres inocentes que terminan encerrados nada más por falsas acusaciones, porque eso fue lo qué pasó", platicó Alberto en entrevista telefónica con RÉCORD.

El único atleta en la historia en ganar dos de los títulos más codiciados de WWE: el "Royal Rumble" y el "Money in the Bank" en el mismo año (2011), lamentó que haya mujeres que se aprovechen de la grave situación de violencia de género que se vive actualmente para sacar provecho.

"Hay mujeres que están abusando, que están utilizando el verdadero dolor de otras mujeres para su beneficio y para afectar la vida de algunos hombres y de sus familias.

"Desgraciadamente mi mamá cundo fue joven sufrió de un ataque de esa magnitud y mi mamá, mi abuela (que en paz descanse) y mi familia vivieron el verdadero dolor de una mujer atacada. Y hay otras mujeres ahorita que se están aprovechando de ese verdadero dolor de mujeres para hacer daño. Y a mí me hicieron mucho daño, mi familia ha sufrido tanto por esto", mencionó el 'Hércules Potosino', de 43 años de edad.

El icono mexicano de la WWE platicó con RÉCORD sobre lo difícil que fue para él y su familia vivir este proceso.

"Han sido meses tan difíciles para mí y para mi familia. Soy un caso más de una persona conocida, atleta o celebridad que se le ha acusado sin fundamentos. A mí ya me marcaron de por vida pero lo que importa es que se haga justicia.

"No pueden juzgar nada más a una persona basado en las acusaciones de otras personas que ni siquiera presentaron ninguna evidencia. En su momento voy a mostrar con evidencias, con pruebas, cómo todas esas acusaciones y esas cosas que se dijeron de mi persona son completamente falsas", aseguró 'El Patrón', quien espera que en los próximos días las autoridades de Texas lo absuelvan de las acusaciones de secuestro agravado y agresión sexual que hizo y posteriormente retiró su expareja.

