El futbol americano colegial de Estados Unidos es tema serio, ya que es una actividad que se presta para un amplio debate y que marca la vida de un puñado de jóvenes que terminan jugando en la NFL tras concluir sus estudios.

En la temporada 2006 de la NCAA, la Universidad de Iowa registró a una joya llamada Ettore Ewen, quien tiempo después se convertiría en el flamante Campeón de WWE, tras un giro radical del destino.

Las lesiones fueron la razón por la que aquel tackle defensivo de los Hawkeyes tuvo que abandonar los emparrillados y buscar otra actividad que llenara ese hueco que dejó en su vida el futbol americano.

Por azares del destino, Ewen tenía un conocido que tenía a otro contacto que lo recomendó con WWE por su físico. En 2009 firmó un contrato de desarrollo con la empresa de los McMahon y en la actualidad es el Campeón máximo de la empresa bajo el nombre de Big E.

"El futbol americano colegial fue mi primer gran amor deportivo, pero la lucha libre me ha ayudado a llenar ese vacío", comenta, emocionado, el monarca de la empresa más grande de wrestlin a nivel mundial en entrevista con RÉCORD.

"Es algo de lo que estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad. Las cosas no resultaron a mi favor, tuve muchas lesiones, me rompí el ligamento anterior cruzado, entre muchas otras, pero la atmósfera del futbol americano colegial es increíble", añadió con nostalgia.

El cambio no fue fácil, uno no abandona el deporte de las tacleadas por las llaves y los golpes, pero Big E tomó la oportunidad que se le presentó y la exprimió al máximo.

"Siento que he mejorado mi desempeño de forma atlética. No quería pensar que todo se había terminado para mí a los 23 años (previo a firmar con WWE). He sido muy afortunado, me rompí los meniscos hace un par de años y estuve fuera seis semanas.

"Lejos de eso no he tenido cirugías de consideración o lesiones importantes en los últimos 12 años que he estado en la empresa. Estoy agradecido por eso", aclara sobre sus lesiones en la lucha libre.

