Lucha: My Flowers reveló que la lucha lo salvó de la prostitución

Uno de los luchadores más exóticos en México fue Florencio Díaz o mejor conocido My Flowers, sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que cuando era joven estuvo cerca de caer en el mundo del alcoholismo y la drogadicción, por lo que contó en una entrevista para el canal de Youtube Luchadictos TV que la lucha lo salvó de caer.

"En Torreón, Coahuila, yo ya le traía ganas a la lucha libre, me tenían apartado mi lugar de primera fila, pero ya no me pasó por mi cabeza el 'voy a ser luchador'. Me empezaron a llamar la atención otras cosas. Me llega a mi vida un niño que me regalan, que era mi sobrino, que en paz descanse porque lo mataron. Pero él cambió mi esquema de vida totalmente", mencionó.

Por otra parte el luchador de 58 años mencionó que una vez que llegó a la lucha libre fue cuando cayó en el mundo de las adicciones, aunque sin culpar al deporte, menciona que todo fue su responsabilidad.

"El exceso lo tomé yo, el que se pasó de exceso fui yo, eso me llevó al alcoholismo y la drogadicción, no le voy a echar la culpa a la fama ni al dinero ni a nadie. Los alcohólicos tenemos algo muy cabrón, nos paramos en tribuna y lo primero que decimos es que venimos de una familia disfuncional, pero el que la cagó fuiste tú", enfatizó Flowers.

Además, My Flowers confesó no se arrepiente de haber cuidado a tu sobrino y este suceso fue el que lo llevó al mundo de la lucha libre, por lo que cuenta que todas las experiencias que vivió y que todo lo pasado lo ayudó a forjarse un camino en lo personal y lo profesional, mismo que lo llevó a estar fuera de los excesos.

"Mi cuñada no lo quería, yo le dije que lo tuviera y que me lo regalara, y sí, a los cuarenta días se fue y me lo dejó. Me dijo mi abuela: 'ahí está tu niño, tú lo querías y ahí está'. Y llegó a cambiar mi esquema de vida, porque en ese tiempo yo ya me dedicaba a la prostitución, estaba dentro del travestismo, y ese niño me vino a hacer pensar en más adelante, el niño iba a crecer y yo no quería darle ese ejemplo. Yo no quise que él me viera como lo que en ese tiempo fui y se me atravesó la lucha libre y empecé a entrenar", finalizó Flowers.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INJUVE PRESENTÓ ÁLBUM DE LA LUCHA LIBRE, CON HOMENAJE INCLUIDO