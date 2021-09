INJUVE presentó álbum de la Lucha Libre, con homenaje incluido

Los amantes del pancracio y sus coleccionables tienen un nuevo objetivo en la mira tras el anuncio del Super Álbum de la Lucha Libre, realizado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. En sus páginas estarán plasmados los integrantes de su brigada “2 de 3 caídas”, incluido un homenaje póstumo a la figura de Principe Aéreo.

El álbum contará con elementos como Bandido, Ciclón Ramírez Jr, Hijo del Pirata Morgan, Diosa Quetzál y Lolita, entre otros luchadores que se han unido al grupo. El conjunto de gladiadores ha participado en diversas dinámicas con el INJUVE en la capital del país, como la colocación de cubrebocas en mercados y apoyo en la campaña de vacunación. El instituto ha buscado devolverles algo por su trabajo inmortalizándolos en una pieza coleccionable, que no tendrá costo.

En el marco del Día Nacional de la Lucha Libre, la tiular del INJUVE, Beatriz Olivares, dio a conocer los pormenores para llenar el álbum en una dinámica más que organiza la institución que encabeza. Las calcomanías tampoco tendrán costo alguno y serán entregadas por los mismo integrantes del mismo en puntos estratégicos de la Ciudad de México, comenzando el 22 de septiembre en Bandido’s Gym en donde Bandido y Gravity repartirán los primeros cromos al público que desee comenzar su colección.

Para la realización del álbum se contó con la participación de 18 luchadores, 20 leyendas, incluyendo a Blue Demon Jr, Máscara Año 2000, Máscara Sagrada, Súper Ratón y Súper Muñeco, entre otros. De igual forma, tendrá una sección especial en el centro del mismo con la presencia de Príncipe Aéreo, elemento que perdió la vida el 17 de octubre del 2020 tras una función en la Arena San Juan Pantitlán.

“Todo el mundo lo dice y yo lo sigo recalcando: él (Príncipe Aéreo) sigue estando en nuestros corazones día a día”, dijo Bandido en entrevista con RÉCORD. “Él es un ángel que me apoya cuando me subo a luchar. A él me encomiendo y sé que todas las veces que subo a luchar está conmigo”, añadió.

La primera persona en completar el álbum, que se entregará en las oficinas del INJUVE, recibirá un iPad Mini de 7ma generación. El resto de personas que logren llenarlo serán acreedores a un pase doble para la función del 10 de octubre en Bandido’s Gym en donde se presentarán todos los integrantes de la brigada “2 de 3 caídas”.

PUNTOS DE ENTREGA ÁLBUM

Bandido’s Gym | Bandido y Gravity | 22 de septiembre

Tienda Solar | Guerrero Olímpico y Espectrito | 23 de septiembre

Crepería La Arenita y Tacos Shocker | Lolita e Hijo del Pirata Morgan | 24 de septiembre

Gym Miktlán | Alkimia y Ozumaki Otai | 28 de septiembre

Arroz Baby Face | Drawui, Piraña y Miss Delicius | 30 de septiembre

Ciclón Barber Shop | Ciclón Ramírez Jr y Sussy Love | 1 de octubre

Azteca Team | Emperador Azteca y Diosa Quetzál | 3 de octubre

Pilares Insurgentes | Therius, Sher Khan y Harly Williams | 6 de octubre

