Descartan pelea entre The Rock y Roman Reigns para Wrestlemania 40

El dream match entre Roman Reigns y The Rock en WrestleMania 40 parece que se quedará en eso, en un sueño. Y es que de acuerdo con Sports Illustrated, la WWE no tiene planes para que Dwayne Johnson sea el rival del Jefe Tribal en una de las dos noches de la próxima Vitrina de los Inmortales.

Con la huelga de guionistas en Hollywood se abrió la puerta para que el Campeón del Pueblo regresara a sus orígenes, la lucha libre. Pero el conflicto terminó y el ahora actor deberá volver a sus actividades cinematográficas después de sólo una aparición en la empresa fundada por Vince McMahon.

Ante ello, el choque con su primo, actual Campeón Indiscutido de la compañía, no está en el tintero, pese a que siempre fue el sueño de Mr. McMahon verlos enfrentarse en su máximo evento.

"Después de consultar múltiples fuentes cercanas a la WWE, la decisión sobre WrestleMania (para medirse a Reigns) no será de The Rock, ni el evento principal es siquiera un tema en discusión. Actualmente no hay planes para que esto suceda", aseguró Justin Barrasso, especialista en wrestling de Sports Illustrated.

Paradójicamente, de acuerdo con el periodista estadounidense, una de las opciones para medirse al Jefe Tribal en Filadelfia el próximo abril es John Cena, también actor de Hollywood y que sí se comprometió por más tiempo con la WWE durante la huelga de guionistas.

Sin embargo, quien lleva la ventaja para protagonizar la edición 40 de WrestleMania es Cody Rhodes, quien ya cayó ante Roman en su intento por levantar el Campeonato Indiscutido. Esta teoría creció apenas el viernes, cuando ambos se encontraron en SmackDown y se retaron de forma contundente.

El otro candidato es LA Knight, quien en los últimos meses se ha colocado en el gusto del Universo de WWE gracias a su buena técnica sobre el ring y, sobre todo, a su excelente desempeño con el micrófono.

Aún falta medio año para WrestleMania, pero las cosas ya se comienzan a calentar y los mejores para hacer que todo arda son los McMahon y Triple H, ahora mandamás de la mayor empresa de lucha libre en el mundo.

