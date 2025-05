¡Escalofriante! Zoey Stark sufrió una dolorosa lesión en Monday Night RAW

Dentro de la última edición de Monday Night Raw, en una de las luchas clasificatorias para el evento Money in the Bank, una de las protagonistas sufrió una impactante lesión que la dejó fuera de la competencia inmediatamente.

Se trata de Zoey Stark, quien en los últimos meses había sido criticada por algunas fallas en el ring, ahora estará fuera de actividad por un tiempo a causa de la lesión.

Stark en la ceremonia del Hall of Fame 2025 ı X: @ZoeyStarkWWE

Zoey Stark formó parte de una de las luchas clasificatorias para el combate de escaleras de Money in the Bank junto a Rhea Ripley y Kairi Sane, en dicho combate, al lanzarse hacia el ring intentando una movida en contra de la luchadora japonesa, al aterrizar, la pierna de Stark formó una escuadra hacia adentro, generando la escalofriante escena.

Inmediatamente, Zoey comenzó a gritar por el dolor, sosteniendo su pierna en todo momento mientras que el referee se acercaba a cerciorarse de que todo estuviera correcto. Desafortunadamente, las cosas no estaban bien, pues no pasó mucho tiempo para que el cuerpo médico entrara al ring e hiciera la señal de "X", lo cual indica que existe una lesión legítima dentro del cuadrilatero.

Al abandonar el ring, Stark trató de apoyar la pierna, algo que no logró, pues tuvo que ser apoyada por el cuerpo médico para poder llegar a los vestidores, donde comenzó a ser evaluada para saber cuál es la gravedad de su lesión.

