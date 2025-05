Falleció Maxx Justice, exluchador de WWE

El mundo de la lucha libre está de luto tras el fallecimiento de Mike Raybeck, conocido en el ring como Maxx Justice y anteriormente como Mike Diamond.

El exluchador de WWE murió a los 63 años después de ser atropellado por un vehículo mientras regresaba a casa en bicicleta cerca del Chabot College en Hayward, California.

Justice era conocido por su tremenda altura | The Sun

Trayectoria en la lucha libre

Maxx Justice comenzó su carrera en All Pro Wrestling (APW), donde se destacó como cinco veces campeón universal. Su imponente presencia en el ring, con una estatura de 1.98 metros y un peso de 137 kg, lo convirtió en una figura prominente en la escena de la lucha libre californiana. Además de su éxito en APW, tuvo breves apariciones en la WWF (ahora WWE) y participó en el documental "Beyond the Mat".

A lo largo de su carrera, Raybeck fue reconocido por su carisma dentro y fuera del ring, así como por su capacidad de mentor con luchadores jóvenes. Muchos de los actuales talentos emergentes de la escena californiana lo consideran una inspiración y un referente de lucha y disciplina.

Fue conocido desde los circuitos independientes | Captura de YouTube

Reacciones y condolencias

La comunidad de la lucha libre reaccionó con profundo pesar tras conocer la noticia. All Pro Wrestling expresó su luto a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde enviaron condolencias a sus familiares y amigos, recordando su paso inolvidable por la promotora y el impacto positivo que dejó en generaciones de luchadores. Su muerte representa una gran pérdida para la lucha independiente, donde Maxx Justice era considerado una leyenda viviente.

Además del comunicado oficial, varios luchadores y figuras del entretenimiento deportivo compartieron homenajes personales, destacando no solo su carrera, sino su calidad humana. Su partida se suma a la reciente ola de pérdidas que han golpeado al mundo del wrestling, reforzando la necesidad de reconocer en vida a quienes construyen historia en los cuadriláteros.

Victoria de Maxx Justice ante Jason Clay | Captura de YouTube

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Quiere ajustarle la actitud! John Cena enfrentará a R-Truth en Saturday Night's Main Event