Hot Boyz: Así fue el regreso de los hermanos Hardy a la WWE

En una noche inolvidable, los Hardy Boyz volvieron al cuadrilátero de la WWE con una espectacular victoria sobre Tavion Heights y Myles Borne, miembros de No Quarter Catch Crew, para retener los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA. Los hermanos Jeff y Matt Hardy se presentaron ante un gigantesco recibimiento del Universo de la WWE.

Desde el primer instante, Jeff y Matt Hardy dominaron el ring con su inconfundible estilo dinámico y esas combinaciones que los convirtieron en una de las parejas más legendarias del wrestling. Mientras el combate avanzaba, los campeones en pareja de NXT, Axiom y Nathan Frazer, se instalaron en la rampa de entrada con sillas para seguir de cerca el enfrentamiento, aunque su verdadera intención se revelaría más tarde.

Enfrentaron a Tavion Heights y Myles Borne | Captura

Como en los mejores tiempos, Jeff Hardy electrizó al público con sus acrobáticas maniobras desde la tercera cuerda, mientras Matt Hardy ejecutó su clásico Giro del Destino sobre Myles Borne. Para el golpe final, Jeff selló la victoria con su inconfundible Swanton Bomb, confirmando que los Hardy Boyz siguen en plena forma.

Como si no se hubieran ido | Captura

Tras la lucha, Axiom y Frazer subieron al ring para felicitar a los Hardy Boyz y rendir tributo a su legado, pero dejaron en claro que Fraxion es actualmente la mejor pareja del mundo. La tensión fue creciendo hasta que Santino Marella intervino y oficializó un combate entre ambas duplas.

El enfrentamiento quedó pactado para Roadblock, el 11 de marzo de 2025, donde los Hardy Boyz defenderán los Campeonatos Mundiales en Parejas de TNA ante Axiom y Frazer.

WHAT. A. MOMENT.



The Hardy Boyz are back in WWE!!!#WWENXT pic.twitter.com/Kc71xXNU65

— WWE (@WWE) February 26, 2025