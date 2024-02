La Superestrella Raquel Rodríguez superó el síndrome de activación mastocitaria que combatía

La luchadora estadounidense Raquel Rodríguez informó sobre su ausencia en la WWE (World Wrestling Entertainment, Inc.) A través de su cuenta de Instagram, la luchadora confirmó sobre su padecimiento el síndrome de activación mastocitaria. Padecimientos que se le confirmó en el mes de diciembre de 2023, empeorando progresivamente, bajo el diagnóstico llamado Síndrome de Activación Celular Masiva.

Básicamente, la piel se pone rojo e hinchada, pasan muchas cosas en las zonas afectadas como (Rostro) Físicamente le impiden realizar las actividades que le gustan, como viajar, ir al gimnasio y sobre todo Luchar. La enfermedad provoca síntomas como urticaria, hinchazón, problemas respiratorios o baja de tensión, entre otros.

El síndrome de activación mastocitaria es la activación inapropiada y excesiva de los mastocitos sin proliferación clonal. Los síntomas se deben a la liberación de mediadores e incluyen prurito, enrojecimiento y dispepsia por hipersecreción gástrica.

Me alegro mucho de que Raquel Rodriguez haya podido volver. Y que lo haya hecho como si nunca se hubiese ido. Nunca se sabe ni con este tipo de enfermedades ni con una industria en constante cambio. pic.twitter.com/AeTiYGQy5y — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) February 21, 2024

Este es el síndrome que padeció Raquel Rodríguez, una condición que la mantuvo alejada de acción durante el último mes.

“En pocas palabras, el año pasado publiqué un video sobre ser una superestrella de la WWE con eczema. En el mes de diciembre empeoró progresivamente y me diagnosticaron algo llamado síndrome de activación mastocitaria. Básicamente, estaba roja, hinchada, estaban sucediendo muchas cosas físicamente en esta área”, dijo, señalando su rostro. “Me impidió hacer las cosas que amo como viajar, ir al gimnasio y luchar. Tampoco quería estar frente a la cámara, no quería mirarme en el espejo”.

Rodríguez informó que tiene el mejor método de apoyo, agradeciendo a sus fans por sus agradables mensajes en apoyo a su enfermedad.

El regreso de Raquel Rodriguez para participar en la Battle Royal para estar en la Chamber femenina. Hay que recordar que ha llegado estar bastante enferma de un Síndrome de Activación Mastocitaria. #WWERAW pic.twitter.com/yd4z7w6Djz — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) February 20, 2024

“Gracias a Dios regresé a Texas cuando lo hice porque tengo el mejor sistema de apoyo del mundo durante este tiempo, que es mi familia. Estoy muy agradecida con ellos y por todo lo que han hecho por mí, y también con ustedes, que me enviaron amables mensajes y me recordaron que no tenía que pasar por esto solo”.

En su cuenta de Instagram, el mensaje que publico Rodríguez decía:

“Compartiré más sobre mi viaje de curación más adelante, cuando comprenda mejor lo que está sucediendo, pero por ahora los amo a todos y feliz año nuevo”.

Después de casi dos meses, la luchadora, con raíces mexicanas, volvió a la actividad durante el Monday Night RAW de este lunes, en su regreso se proclamó ganadora de la Battle Royal por un lugar en Elimination Chamber y estará dentro de la jaula en el evento de Perth, Australia.

Con esta victoria, Raquel buscará llegar a WrestleMania 40 para enfrentar a Rhea Ripley.

