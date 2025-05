Penta Zero Miedo viene a México; ¿hará algo con AAA?

El luchador mexicano, Penta Zero Miedo estará en la Ciudad de México este sábado 31 de mayo, un anuncio que emocionó a los fans, debido a una posible aparición en Triple A, pero la razón de la visita por parte del originario de Ecatepec es que será parte del CCXP 2025.

El crecimiento de Penta

Penta se ha convertido en uno de los favoritos en WWE y, por supuesto, en la afición mexicana, pues valoran su recorrido en Triple A, AEW y ahora la empresa de wrestling más grande del mundo. El mexiquense será embajador de Mattel y presentará figuras exclusivas en el CCXP 2025.

Con la compra de Triple A por parte de WWE, los fans han especulado una posible aparición en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera el sábado, sin embargo, dicha participación luce complicada, debido a su compromiso en el evento de cultura pop.

Penta estará en Money In The Bank 2025

Cabe destacar que Penta no forma parte de la cartelera del evento en Los Ángeles, Worlds Collide, en el que estarán distintas estrellas de WWE y luchadores de Triple A. Esto se debe a que participará en el Money In The Bank, el cual se realizará el mismo día, 7 de junio.

Por otro lado, su hermano, Rey Fénix sí estará en Worlds Collide, acompañado de figuras como Rey Mysterio, Stephanie Vaquer, Dragon Lee, Los Garza, Santos Escobar, entre otros.

