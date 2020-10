Randy Orton, nuevo Campeón de WWE en el Hell in a Cell

Con sangre fría y con la astucia que solo dejan los años de experiencia en los cuadriláteros. Randy Orton se convirtió en el nuevo campeón de WWE tras vencer a Drew McIntyre en un exigente combate dentro del Hell in a Cell. Con un RKO, ‘The Viper’ obtuvo su decimocuarto título mundial en 18 años de carrera.

McIntyre fue víctima de todos los juegos mentales del Asesino de Leyendas que luchó en un ambiente muy familiar. Esta fue la octava lucha para Orton en la Celda Infernal en la que firmó su quinta victoria en este tipo de combates. La inexperiencia del escocés le costó el título.

Orton invitó a McIntyre a escalar a la cima de la estructura de 6.1 metros de altura en donde intercambiaron movimientos. Lo que el campeón no sabía es que todo era parte del plan para que ‘The Viper’ lo dejara caer hacia la mesa de comentaristas, hecho que dejó en pésimas condiciones al escocés, pero que pudo volver al interior de la celda a la culminación del combate.

Luego de recibir un ‘Claymore’, Orton inteligentemente salió del cuadrilátero para evitar el conteo en el ring. Cuando regresó, recuperado, el Asesino de Leyendas esquivó la patada final de McIntyre para rematarlo con las tres letras más peligrosas del entretenimiento deportivo: RKO. Con esta victoria Orton empató a Triple H en títulos mundiales con 14 y se quedó a dos reinados de John Cena y Ric Flair.

OTROS RESULTADOS EN HELL IN A CELL

Bobby Lashley defendió su título de los Estados Unidos ante el miembro de The Retribution, Slapjack.

Sasha Banks venció a Bayley en Hell in a Cell y se proclamó la nueva monarca femenil de SmackDown.

The Miz le arrebató el maletín de Money in the Bank a Otis, luego de que Tucker traicionara a Otis y lo golpeara con el maletín.

Jeff Hardy golpeó a Elias con su guitarra y fue descalificado por lo que la victoria fue para el músico-superestrella.

Jey Uso dijo “me rindo” para salvar a su hermano quien estaba siendo sometido por Roman Reigns en medio de su lucha por el campeonato universal de WWE