Roman Reigns sobre enfrentar a su primo Jey Uso en el SumerSlam: 'Es egoísta como cualquiera'

Hay algo más candente que el verano y no, no es una nueva edición de SummerSlam. La guerra civil entre los miembros de The Bloodline escaló a tal nivel que esta noche protagonizará el evento estelar del mayor Pago Por Evento de la WWE después de WrestleMania cuando Roman Reigns exponga el Campeonato Indiscutido ante su primo, Jey Uso.

El dominio del Jefe Tribal en los últimos tres años se debe en gran medida a la protección que le ofrecieron los hermanos Uso. Sin embargo, el ego de Roman rebasó la paciencia y respeto de Jey y Jimmy, quienes se revelaron y decidieron salirse del Linaje para recuperar un poco de la dignidad perdida en la agrupación.

'The Main Event Jey' tendrá la responsabilidad de volver a vencer a Reigns para por fin arrebatarle la faja máxima de la empresa, aunque en su contra no sólo están las derrotas previas ante el Tribal Chief, con quien cayó en un par de ocasiones en 2020 por el Campeonato Universal, sino también la traición de su otro hermano, Solo Sikoa, quien se mantiene incondicional al monarca.

"En un mundo perfecto, Jey está a mi lado, asegurándose de que nada cambie y seguimos gobernando este mundo. Pero es egoísta como cualquiera", comentó el aún Campeón Indiscutido en Detroit, durante el día de medios de SummerSlam.

Hace unas semanas, Reigns cayó por primera vez en tres años precisamente ante los Uso, por distracciones de Sikoa y la reconexión de los gemelos, por lo que ahora echará mano de todas las artimañas posibles en la llamada Lucha Tribal, en la que valdrá todo sin descalificación.

"Cualquier miembro de la familia, cualquier amigo al que ayudes demasiado, se le sube un poco a la cabeza. Adquieren un sentido de un nivel al que no están muy acostumbrados, lo quieren, lo codician, y ahora Jey está tratando de hacerlo suyo. Pero esa no es la forma en que está hecha el mundo", amenazó el Jefe Tribal previo al combate más complicado en su poderoso reinado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHAYNA BASZLER PREVIO A SU LUCHA CONTRA RONDA ROUSEY: "YA NO QUERÍA SER SU SOMBRA"