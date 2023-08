Tony Khan responde a Cody Rhodes: 'La AEW no es una empresa secundaria'

Tras las declaraciones de Cody Rhodes en el estreno del documental The American Nightmare: Becoming Cody Rhodes, se ha generado una polémica; ya que el director creativo de la WWE, Triple H, señaló que el luchador activo no soñaba con ser figura en una empresa secundaria sino campeón de WWE.

Dichas palabras llegaron a oídos de Tony Khan, presidente de AEW, y respondió de la siguiente manera en una entrevista para Orlando Sentinel: “Ciertamente no seremos la promoción secundaria en All In. Somos la número uno en el Reino Unido, en televisión y con una entrada récord.”

“Siento un gran respeto por Cody. Sé que no fueron sus palabras, para ser justos, pero no somos secundarios en muchos mercados. Por primera vez en mucho tiempo, WWE ha sido secundaria en muchos mercados… Estoy orgulloso de dónde estamos y no somos secundarios por nadie”, agregó Khan.

Ciertamente, AEW All In London, que se llevará a cabo el 27 de agosto, va encaminado a ser uno de los shows con más asistencia de la historia de la lucha libre, puesto que la venta de entradas para el evento ha superado las expectativas cuando aún no se ha anunciado ninguna pelea. Ya se han vendido casi 72 mil entradas de las más de 77 mil disponibles.

Por su parte, Cody Rhodes enfrentará el próximo sábado a Brock Lesnar en SummerSlam, luego del buen momento por el que está pasando en su carrera; ya que como él aseguraba, la decisión de dejar AEW abrió la oportunidad de perseguir el primer gran sueño que tuvo en su vida.

