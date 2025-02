El luchador mexicano Penta Zero Miedo continúa imparable en su paso por la WWE. Este lunes, en la función de Raw, el oriundo de Ecatepec logró su quinta victoria consecutiva al imponerse a Pete Dunne.

Penta demostró una vez más por qué es considerado una de las grandes figuras en ascenso de la lucha libre mundial. A pesar de que el hábil luchador inglés representó un desafío complicado, el mexicano supo reponerse y llevarse el triunfo con su devastador Penta Driver.

Sigue invicto | X

El combate no estuvo exento de complicaciones, ya que el alemán Ludwig Kaiser intervino en el enfrentamiento, poniendo en aprietos a Penta. No obstante, el mexicano sacó fuerzas de flaqueza y, con evidente agotamiento, logró sobreponerse para alzar los brazos en victoria y hacer su icónica señal de 'Cero Miedo'.

Venció a sus dos rivales | Captura

El clímax de la pelea fue particularmente espectacular. Mientras los europeos se enfrentaban fuera del cuadrilátero, Penta, quien en un momento pareció estar lesionado, sorprendió a todos al lanzarse desde la tercera cuerda y derribar a ambos, dejando en claro quién era la verdadera estrella de la noche en Charlotte.

Con esta victoria, Penta Zero Miedo sigue consolidándose como una de las sensaciones más grandes de la WWE, demostrando que su talento y carisma lo han llevado a ganarse un lugar entre las grandes figuras de la lucha libre mundial.

