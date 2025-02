Michelle McCool será nuevo miembro del Salón de la Fama de la WWE en 2025

Michelle McCool fue anunciada como la próxima nueva integrante del Salón de la Fama 2025 de la World Wrestling Entertainment (WWE), así lo reveló Triple H, oficialmente para ESPN, quien también sera homenajeado.

La propia exdiva confirmó la noticia en una charla con “Insight with Chris Van Vliet” donde además compartió su emoción por ser integrada y acompañar a su esposo The Undertaker.

BREAKING NEWS: As announced by @TripleH on @GetUpESPN, @McCoolMichelleL will be inducted into the #WWEHOF as part of the 2025 WWE Hall of Fame Induction Class! pic.twitter.com/8nwMfC52JF

— WWE (@WWE) February 14, 2025