Vince McMahon, renuncia a empresa dueña de WWE, tras presunto abuso sexual

Vince McMahon, un ícono de la lucha libre, renunció el viernes a la compañía que controla la WWE, un día después de que una exempleada presentó una demanda federal en que lo acusa junto a otro exejecutivo de delitos sexuales graves.

Entre estos ilícitos habría figurado el de ofrecer los servicios sexuales de la mujer a un luchador estelar.

McMahon renunció a su puesto de presidente ejecutivo del consejo de directores en TKO Group Holdings, la empresa dueña de la WWE, de acuerdo con un comunicado emitido el viernes por la noche. McMahon continuó negando cualquier acto indebido tras la demanda que interpuso Janel Grant, quien trabajó en el departamento legal y en el de talentos de la compañía.

La demanda incluye acusaciones de que McMahon, ahora de 78 años, obligó a Grant a tener una relación sexual a fin de conseguir y conservar el empleo. Asimismo, habría entregado fotos y videos pornográficos de la mujer a algunos hombres, incluidos otros empleados de la WWE.

The Associated Press no suele identificar a las presuntas víctimas de agresiones sexuales, Sin embargo, los representantes de Grant dijeron que quiere que se divulgue su nombre.

Su abogado se negó a emitir comentarios el viernes.

El comunicado de McMahon indica que decidió dejar el consejo “por respeto” a la WWE y al TKO Group.

“Defiendo mis declaraciones previas, acerca de que la demanda de la señorita Grant está repleta de mentiras, instancias obscenas fabricadas que jamás ocurrieron y distorsiones vengativas de la realidad”, señala el comunicado. “Pretendo defenderme vigorosamente contra estas acusaciones infundadas, y estoy ansioso por limpiar mi nombre”.

McMahon renunció como director general de la WWE en 2022, en medio de una investigación sobre acusaciones semejantes a las que menciona la demanda, interpuesta el jueves en la Corte Federal de Distrito en el estado de Connecticut, donde tiene su sede la organización de espectáculos de lucha libre.

Durante décadas, McMahon fue el líder y el rostro más reconocido de la WWE.

En 1982, compró a su padre la Federación de Lucha Libre (WWF). Entonces, estos espectáculos se realizaban en sedes pequeñas y se difundían mediante canales locales de cable.

Ahora, las funciones se llevan a cabo en estadios, y atraen a televidentes en distintos países.

