¿Vuelve a casa? CM Punk y su posible regreso a la WWE

¿Regresa a la WWE? En las últimas horas, la WWE actualizó el perfil de CM Punk en la sección de Alumni, además de otros 50 luchadores como el de Adam Rose y WCW. Este hecho no confirma su regreso a la empresa, pero aumenta los rumores de que aparezca en Survivor Series 2023 en Chicago, ciudad natal de la superestrella.

La categoría de Alumni es para mostrar a los exalumnos de la WWE, en la cual no figuraba CM Punk, pues fue despedido luego de tener una enemistad con Vince McMahon por el mal manejo de su personaje al frente del micrófono.

La última empresa a la que trabajó, el denominado “Mejor en el Mundo”, fue para AEW, sin embargo, fue rescindido por causa justa el pasado 2 de septiembre, luego de la recomendación unánime del comité de disciplina de AEW y un asesor legal externo.

En los recientes días, varias figuras del wrestling como Eric Bischoff, Eddie Kingston y Booker T han reiterado su deseo de que el luchador no regrese a WWE y por su parte, CM Punk dijo en el podcast Backstage Report que lo que se dice en los medios de comunicación no es cierto, pues no tiene planeada una aparición en Survivor Series.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOGAN PAUL RETA A BAD BUNNY PARA LUCHA EN WWE