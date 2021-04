Wrestlemania: Rhea Ripley venció a Asuka y se convirtió en la nueva Raw Womens Champion

Una Rhea Ripley totalmente diferente se presentó en la noche dos de Wrestlemania. El mundo entero vio las lágrimas de la australiana el sábado cuando el elenco entero de la WWE, junto con Vince McMahon, le daban la bienvenida a su público tras un año de ausencia. Anoche la joven de 24 años vivió el momento que tanto esperó, pero no dejó que el sentimiento se apoderara de su semblante y se mostró dominante tras la victoria.

Asuka defendió su presea con lo mejor de su repertorio luchístico, la nipona no dejó de castigar a Ripley, quien mostró su dureza en el cuadrilátero. La veterana de 39 años vendió cara su derrota, no obstante bastó un solo Riptide para acabar con su reinado ante el júbilo del público presente y la sorpresa de algunos más que no esperaban que la australiana pudiera culminar su historia con la Vitrina de los Inmortales.

Ripley hizo historia como la primera mujer en la historia de la WWE en proclamarse campeona de NXT, NXT UK y ahora en el llamado Main Roster. Con tan solo 24 años la australiana ya se ha consagrado como una potencial leyenda de los encordados. Su estilo rudo y agresivo encajan a la perfección con su imagen y el Universo de la WWE cada vez comienza a generar lazos con la nueva cara de la división femenil en Raw.

Cabe mencionar que Ripley es la primera campeona australiana en la historia de WWE, el intrigante país ha tomado gran relevancia en los últimos años dentro de la empresa. La ola de proveniente del Océano Pacífico ha llegado para quedarse en la empresa de los McMahon.

