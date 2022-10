WWE: Bray Wyatt regresó a la franquicia, pero todo indica que será con un nuevo personaje

Las especulaciones fueron ciertas y Bray Wyatt hizo su regreso a la WWE, aunque todo indica que lo hizo con un nuevo personaje, aunque trajo consigo su antigua lámpara.

En el evento principal Matt Riddle derrotó a Seth Rollins en un gran combate, dentro de la jaula de acero. De esta forma el Bro cumplió con su palabra y dejó tendido al Arquitecto en medio del ring. Aunque en plena celebración de Riddle se apagaron las luces.

#ExtremeRules #BrayWyatt Full Return Entrance of Bray Wyatt I have chills, WHAT A POP GOOSEBUMPS. pic.twitter.com/arN4QO1TDD — Hemant (@Sportscasmm) October 9, 2022

El público entendió la referencia y de inmediato prendieron las lámparas de sus celulares. De fondo empezó a escucharse la frase "He’s got the whole world in his hands" ("Él tiene el mundo en sus manos"). En eso empezaron a salir los antiguos personajes de la Casa de las luciérnagas, como el conejo Ramblin, la bruja Abby y en la mesa de comentaristas apareció una máscara quemada de The Fiend.

Listen to that crowd reaction for Bray Wyatt, so fucking cool oh my god. #ExtremeRules pic.twitter.com/IRzkOuOT5s — Wrestle Ops (@WrestleOps) October 9, 2022

En las pantallas de la arena apareció el antiguo set que usaba Bray Wyatt para jugar con sus marionetas y ahí salió un video diciendo "Who killed the world? You did!" ("¿Quién mató el mundo? Tú lo hiciste").

