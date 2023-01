WWE: Monday Night RAW cumple 30 años con cartel de lujo

El alma de la WWE no se frena, y no, no se trata de algún luchador o incluso de un directivo, sino del producto más exitoso en la historia de la empresa: Monday Night RAW.

La marca roja celebra esta noche 30 años de historia en el Wells Fargo Center de Filadelfia con el regreso de grandes leyendas del wrestlin como The Undertaker, Ric Flair, Shawn Michaels, Hulk Hogan y hasta Kurt Angle, entre otros. Poco más de 13 mil aficionados vivirán el show de aniversario del programa insignia de la WWE y que catapultó a la compañía a ser el monstruo del entretenimiento deportivo que es hoy en día.

En mil 547 entregas se han escrito muchos de los momentos más recordados por la afición de la lucha libre y en específico de la empresa de los McMahon.

Nombres como The Rock, John Cena, The Undertaker, Stone Cold Steve Austin, Triple H y muchas otras estrellas forjaron su carrera en los episodios de lunes por la noche de RAW, en donde a través de los años ha atravesado por distintos conceptos e incluso clasificaciones.

De ser un programa de entretenimiento deportivo a principios de los 90, la mente de Vince McMahon lo transformó en un producto de la cultura popular, con historias que en ocasiones rayaron en lo polémico, pero que ponderaron el arte de emocionar hasta al más escéptico aficionado del deporte de los costalazos.

El cartel para la gran fiesta de esta noche tiene tres combates confirmados, con Austin Theory defendiendo el Campeonato de los Estados Unidos ante Bobby Lashley. Y por si eso fuera poco, el rostro de la División Femenil, Becky Lynch, entrará al lado de Bayley en una jaula de acero para un mano a mano de pronóstico reservado por la calidad de ambas luchadoras.

Y para finalizar, un duelo entre Jey y Jimmy Uso contra a Damian Priest y Dominik Mysterio, el desheredado hijo de Rey Mysterio, por el Campeonato de Parejas de la marca.

Todo lo anterior será acompañado de grandes invitados, quienes forjaron la leyenda del show más grande del deporte.

