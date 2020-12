WWE: Randy Orton incendió a Bray Wyatt en el evento TLC

Randy Orton fue consumido por la locura en el final del Firefly Inferno Match que terminó con el cuerpo de ‘The Fiend’ Bray Wyatt siendo devorado por las llamas en una de las escenas más impactante a en la historia de la WWE. El Asesino de Leyendas volvió a llevar las cosas al extremo ante el nuevo fenómeno del wrestling.

El cuerpo de Wyatt quedó en el centro del cuadrilátero incendiado tras una lucha en la que ambos se tiraron a matar. El odio que existe entre Orton y The Fiend se mostró en cada acción, en cada movimiento que buscaba acabar con la carrera del otro. Una vez más la piromanía del ‘Viper’ salió a relucir y el Universo de la WWE quedó impactado tras la atrocidad cometida por el veterano gladiador.

Sin embargo, Orton deberá estar alerta a lo que siga luego de Tables, Ladders and Chairs y es que hace 15 años el Asesino de Leyendas creyó que había acabado con The Undertaker tras incendiarlo dentro de un ataúd. En esta ocasión el fuego comenzó a consumir el cuerpo inerte de Wyatt y la historia parece repetirse, para el infortunio de The Viper.

Randy Orton destruye The Fiend prendiendolo en fuego para terminar TLC 2020 pic.twitter.com/yM3shbadDp — Legalmente Nerd Pod (@LegalmenteNerd) December 21, 2020

La historia entre Orton y Wyatt parece no haber terminado y de hecho uno de sus episodios más críticos ha sido escrito en TLC. La venganza de The Fiend no tardará en llegar y las consecuencias de los actos de Orton serán grandes. El Asesino de Leyendas deberá de estar al pendiente 24/7 de los juegos mentales en los que puede entrar a partir de lo que aconteció en el último PPV del año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: WWE: DREW MCINTYRE SE LLEVÓ EL MONEY IN THE BANK AL VENCER A AJ. STYLES Y THE MIZ