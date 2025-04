WWE revela que Bad Bunny iba a enfrentar a mexicano en Wrestlemania 41

La WWE reveló que una de las luchas planeadas para WrestleMania 41, entre Bad Bunny y Dominik Mysterio, fue descartada antes del evento en Las Vegas.

Una pelea estelar que no llegó al ring

En un reciente adelanto de la serie WWE Unreal de Netflix, se mostró un pizarrón con las luchas originalmente planeadas para WrestleMania 41. Entre ellas destacaba un enfrentamiento entre el cantante puertorriqueño Bad Bunny y el luchador mexicano Dominik Mysterio. Sin embargo, esta pelea nunca se concretó y no formó parte del evento celebrado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

Dominik Mysterio, hijo de la leyenda Rey Mysterio, participó en una lucha Fatal Four Way por el Campeonato Intercontinental, donde logró coronarse campeón tras vencer a Bron Breakker, Penta Zero Miedo y Finn Bálor.

Otros combates que quedaron en el tintero

Además del enfrentamiento entre Bad Bunny y Dominik Mysterio, la WWE tenía planeadas otras luchas que finalmente no se llevaron a cabo en WrestleMania 41. Entre ellas se encontraban:

Gunther vs. CM Punk vs. Seth Rollins por el Campeonato Mundial Pesado.

Rhea Ripley vs. Bianca Belair por el Campeonato Mundial Femenino.

Rey Mysterio, acompañado por Travis Scott, contra Chad Gable, combate que fue cancelado debido a una lesión del luchador mexicano.

