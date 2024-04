Dos Caras niega acusaciones de violencia de parte de su expareja, ya levantó denuncia

El pasado 15 de abril salió a la luz una denuncia en contra del mítico luchador mexicano Dos Caras, pues de acuerdo con acusaciones de su expareja, la leyenda del ring la agredió física y mentalmente durante su relación, pero ha sido el propio Dos Caras quien ha desmentido estas acusaciones y menciona que todo es mentira.

Utilizando su derecho de réplica, Dos Caras hizo declaraciones para el sitio mediotiempo con a intención de limpiar su imagen, pues no solo señala que las acusaciones sobre su persona son mentiras, sino que revela detalles de lo que se vivió en dicha relación.

La conozco y de manera consensuada nos empezamos a ver como amigos como tres o cuatro veces al mes. Ella se ponía violenta cuando tomaba alcohol. La última vez que la vi fue en febrero de este año (…) La separación fue por teléfono y quedamos de acuerdo. No hubo ningún problema. Comenzó a enviar fotos que yo desconocía. Me dijo que se las iba a pagar y que me iba a llevar la fregada”, declaró Dos Caras.

De igual forma el luchador mexicano señaló que a raíz de la separación fue la mujer de nombre Diana Patricia quien empezó a amenazarlo a través de las redes sociales, mencionando que ‘se las iba a pagar’ y que tenía fotos comprometedoras de él.

ACUSAN al EXLUCHADOR DOS CARAS de VIOLENTAR a SU EXPAREJA

Diana Patricia muestra así, las lesiones q le quedaron en distintas partes del cuerpo.

Asegura q el exluchador la obligaba a besarle los pies, q le pegaba, q mandó a quemarla con ácido…

Ya lo denunció en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/KsZJ9eGhdE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) April 16, 2024

"Me decía que tenía fotos comprometedoras. Yo nunca me di cuenta que me agarraba dormido, de lado, de espaldas saliendo del carro, caminando. Envió fotos a mis familiares, a mis hijas, a mis hijos, a la señora"

De igual forma Dos Caras señaló que él ya había interpuesto una denuncia en contra de su expareja el pasado 8 de marzo, esto debido a las amenazas que ella había realizado, además de que publicó en redes sociales fotos comprometedoras del luchador.

"Levanté una denuncia por amenazas. Recurrimos a la Alcaldía Benito Juárez por amenazas cumplidas porque subió las fotos comprometedoras y ese fue el primer acto que hicimos, pero a ella no le importó", concluyó Dos Caras.