Dustin Rhodes recuerda a su papá en su primer discurso como nuevo campeón de TNT: "Desearía que estuvieras aquí"

Luego del sorpresivo anuncio de Adam Cole, en el que decidió dejar vacante su campeonato de TNT para atender una complicada lesión, la lucha por dicho título se convirtió en un fatal de cuatro esquinas entre Kyle Fletcher, Sammy Guevara, Daniel García y Dustin Rhodes, con este último consiguiendo un sorpresivo y emotivo triunfo en AEW All In 2025.

Poster oficial del cambio de lucha en All In | IG: @aew

Nuevo campeón TNT

Durante la más reciente edición del programa AEW Collision, el nuevo campeón de TNT, Dustin Rhodes dio un emotivo discurso en alusión a su victoria en All In, pero sin dejar de lado al inicio del mismo una frase que conmovió a todos los presentes en la arena: "Papá, me gustaría que estuvieras aquí conmigo".

Con las emociones al máximo, el nuevo campeón procedió a contar una historia en la cual su papá, 'El Sueño Americano' Dusty Rhodes lo aconsejaba durante sus primeros años como luchador profesional diciéndole que "no se rindiera" y "siguiera yendo para adelante", algo que hizo a pesar de tener varias caídas a lo largo de su estancia en las empresas por las que ha estado.

Su discurso terminó con la frase "soy la nueva cara de TNT", para después prometer que hará hasta lo imposible por poder mantener ese campeonato alrededor de su cintura.

'PAPÁ, DESEARÍA QUE ESTUVIERAS AQUÍ CONMIGO' 🥹



El nuevo y orgulloso campeón TNT, Dustin Rhodes, envía un mensaje emotivo 🙌#AEWxFSMX Collision 💥 pic.twitter.com/7YK5Ac3YfO — AEW All Elite Show (@AEWAllEliteShow) July 20, 2025

La familia Rhodes

A pesar de haber estado juntos e incluso luchado entre ambos en AEW, Cody y Dustin Rhodes llevan algún tiempo separados uno del otro en tema profesional.

Cody Rhodes regresó a WWE y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las máximas figuras de la empresa que lo vio salir en 2016; hoy parece haber dejado atrás personajes como 'Undashing' o Stardust, cuando fue campeón en parejas con su hermano. Por parte de Dustin, su carrera ha ido alternando entre Ring of Honor y AEW, empresa en la que recientemente se ha convertido en campeón, tomando un grado de relevancia mayor al que tenía hace un par de semanas solamente.

Primer campeonato individual de Rhodes en AEW | IG: @aew

