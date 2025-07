¡Mexicanos por los títulos! Rey Fenix y Andrade buscarán los títulos en parejas de la WWE

Este viernes, durante una fatal de cuatro esquinas con relevos australianos, Andrade y Rey Fenix consiguieron el derecho de enfrentarse a The Wyatt Sick por los campeonatos en pareja de la marca azul de WWE.

En la lucha, los mexicanos se enfrentaron, entre otros, a los vigentes excampeones en parejas de SmackDown, venciéndolos para poder acceder a la lucha de la próxima semana.

NEXT WEEK!@AndradeElIdolo and @ReyFenixMx will battle against The Wyatt Sicks in a WWE Tag Team Championship Match 🔥 pic.twitter.com/olU28r3GMf

— WWE (@WWE) July 19, 2025