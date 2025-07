Bryan Danielson hizo su regreso en All In usando máscara de Blue Panther

AEW All Texas fue todo un éxito este sábado 12 de julio. Con un evento que ha roto récords de duración, All Elite Wrestling 'encantó' a los fanáticos alrededor del mundo.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando, durante el evento central, Hangman Adam Page vs Jon Moxley, una serie de intervenciones decantó el resultado de la lucha, misma que terminó ganando Hangman para así recuperar el campeonato Mundial de AEW; una de las apariciones especiales fue la de un antiguo campeón mundial.

Cartelera oficial del evento | X: @AEW

Regresó el Dragón Americano

Cuando la balanza estaba decantada a favor de Jon Moxley debido a la presencia de sus compañeros Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta, el apoyo para Adam Page también se dio cita en la lucha, con gente como Will Ospreay, Swerve Strickland, Darby Allin y un viejo conocido del campeonato mundial, Bryan Danielson, quien no aparecía en un evento televisado de AEW desde que había perdido su presea frente a Moxley en All In de Londres en 2024.

La presencia de Danielson llamó especialmente la atención ya que al ingresar al ring para ayudar a Page, su rostro era cubierto por una máscara de Blue Panther, quien Bryan ha expresado abiertamente que es su ídolo de la infancia y con quien además compartió ring hace un tiempo.

El movimiento del "Yes"

Durante los días previos al evento, rumores habían sido mencionados acerca del icónico movimiento del "Yes" de Bryan Danielson, el cual WWE podría haber pedido que se dejara de hacer por parte del luchador en los eventos de AEW; sin embargo, cuando Danielson apareció, volvió a hacer el movimiento sin importar lo que lo que se le había advertido.

El resultado de la lucha fue favorable a Adam Page, pues la estipulación del combate era un Texas Death Match, por lo que las intervenciones no afectaron a una posible descalificación. Por el momento se desconoce si Bryan será parte de la programación habitual de nueva cuenta o si solo apareció por única ocasión en nueve meses para el evento All In.

Hangman Adam Page es el nuevo campeón | X: @AEW

