El Hijo del Santo reconoció que ya piensa en su retiro de la lucha libre

El retiro cada vez está más cerca para el Hijo del Santo, quien reveló que a sus 58 años ya piensa en su salida de los encordados ya que el cuerpo le ha pedido parar.

“Es algo natural, todos los deportistas tenemos un límite, yo voy a cumplir 38 años de carrera. Me siento bien, ágil, pero el cuerpo va pidiendo que vayamos parando. Ya lo vamos pensando, no en este momento, pero sí próximamente”, aseguró el luchador para El Blog de la Lucha.

El gladiador reconoció que no le interesa disputar una combate mácara vs cabellera ante Doctor Wagner Jr., pero destacó que sí hay interés para exponer su identidad contra el Hijo del Solitario.

“No, ya le dije que no me interesa la cabellera, si acaso me animo sería con el Hijo del Solitario máscara contra máscara”, comentó, el Hijo del Santo quien protagonizará cartelera en una función en Atlanta, Estados Unidos el 14 de marzo.

