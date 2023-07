Faby Apache, luchadora mexicana, reveló el último mensaje de la Parka antes de fallecer

El mundo de la lucha perdió a uno de sus grandes exponentes el pasado 11 de enero de 2020, con el fallecimiento de Jesús Escoboza Huerta, mejor conocido como ‘La Parka’. Ahora Faby Apache, reveló las últimas palabras del histórico luchador mexicano.

La Parka tuvo un accidente en la función de la Arena Coliseo de Monterrey, cuando su rostro impactó con el metal de la tribuna luego de no poder concretar un lance entre la segunda y tercera cuerda, provocando que cayera antes y Rush no pudiera sujetarlo.

Faby Apache se encontraba en la misma arena que La Parka y ahora contó las últimas palabras que él le dijo antes de irse al hospital, donde más tarde perdería la vida.

“Esto no lo he platicado, (Lady) Shani entró y me dijo: ‘se lastimó Chuy’, corrí a la enfermería; él todavía traía su máscara y los paramédicos le estaban tomando la presión, me señalaba el cuello y me decía: ‘me estoy ahogando’, entonces le desamarré la máscara, se la quité y me la puse abajo del brazo, él me seguía que no podía respirar.

“Me agarró de la mano, me agaché y me dijo: ‘Dile a Tutui que ya me voy, que lo amo mucho’. Estábamos en un evento y Polvo de Estrellas estaba coordinándolo, de repente entro al vestidor y me dice ‘Faby, falleció Chuy’, le marqué a su hermano, Bardo y me informó, ‘Faby se acaba de ir’”, ”, explicó Faby Apache a El Blog de la Lucha Libre.

