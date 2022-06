La Hiedra, sin miedo a perder su máscara: 'Pasaría lo mismo que con mi papá'

Heredar un legado en la lucha libre es una responsabilidad que a muchos luchadores y luchadoras se les complica al grado de simplemente no poder con el trabajo. La Hiedra ha sabido hacer su propio camino más allá del nombre de su padre, Sangre Chicana, pero de cara a la segunda noche de Triplemanía XXX, La Reina del Escándalo se hace a la idea de que podría seguir los pasos de su progenitor.

La integrante de Las Tóxicas entrará este sábado a una jaula junto con Lady Shani, Maravilla, Flammer, Sexy Star, Chik Tormenta y Reina Dorada en donde una de ellas se quedará sin máscara. Pese a que tiene a la confianza de tener a sus dos compañeras de facción en el combate, la ruda piensa en un hipotético futuro desenmascarada, mismo que no le desagrada del todo.

“Mi papá me ha dicho, y me lo sigue diciendo todavía, que si alguna vez pierdo la máscara va a pasar lo mismo que con él”, dijo La Reina del Escándalo en entrevista con RÉCORD. “¿Qué pasó con Sangre Chicana? Era un luchador de la primera o segunda (lucha) en la Arena México, se destapa y es cuando nace el Amo del Escándalo. Un rudazo que hasta el día de hoy no ha habido otro como era él, Cien Caras o varios compañeros. Él dice eso y yo creo lo mismo”, añadió.

La Hiedra ha picado piedra dentro de la industria e incluso ha incursionado en el terreno varonil cuando fue parte de Los Mercenarios y tuvo que defender la casta ante oponentes del otro sexo. Hoy se ha consolidado con Las Tóxicas en la división femenil y están listas para hacer de las suyas en Tijuana dentro de la jaula.



“Vamos a estar las tres Tóxicas y yo pienso que hay que cuidarnos pero arriba del ring todo se puede dar y más aún porque vamos a estar encerradas. No sabría decirte qué va a pasar”, señaló la integrante de la facción aún invicta en AAA.

