L.A. Park sobre su negativa a WWE: 'Las empresas americanas te quieren agarrar de su pen...'

L.A. Park aseguró que nunca le quitó el sueño formar parte de la World Wrestling Entertainment (WWE). A diferencia de muchos luchadores mexicanos que buscan el 'sueño americano' con la empresa de lucha de Estados Unidos.

"Yo hice un nombre en México, bendito sea Dios, gracias a la gente y al público que me ha seguido, tú sabes que en Estados Unidos tienen una mentalidad muy diferente a la de los mexicanos y todo el americano que te quiere llevar a sus empresas te quiere agarrar de su pendejo", reveló la Auténtica Huesuda en entrevista en el canal de YouTube La Arena que conduce Juventud Guerrera.

"Además, piensan que somos pendejos y que te pueden hacer y deshacer, y se han equivocado conmigo", agregó.

De igual manera, el esteta aseguró que por su personalidad no se dejaría manipular por una empresa como la WWE y que esa misma situación ha hecho que salga de distintas empresas.

"Muchas veces me han corrido de algunas empresas, porque saben que no soy dejado, en la WWE te quieren agarrar para hacer a sus luchadores y yo no soy bulto de nadie; así que la WWE que chingue a su madre, yo no estoy interesado en esa empresa, no voy a ser un bulto para John Cena para Randy Orton, para esos pendejos, si ellos quieren venir a enfrentarme, aquí estoy puesto, aquí los enfrento en México", dijo L.A. Park.

