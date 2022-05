Blue Demon Jr: 'Mi familia no quería que fuera luchador'

La máscara de Blue Demon es un emblema de la lucha libre mexicana y Blue Demon Jr. siguió ese legado, aunque admitió que al comienzo su familia no estaba de acuerdo con esta decisión.

"En su momento ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi mamá, ni mi abuela no querían que fuera luchador, porque imagínate para mi mamá ver que a su esposo lo estén golpeando y luego a su hijo y nadie quería, pero cuando vieron que estaba decidido, no hubo más que apoyarme", declaró Blue Demon Jr. para SNserio.

Así mismo, Blue Demon Jr. recordó sus comienzos como luchador en donde incluso entrenaba y luchaba a escondidas bajo el nombre de Blue Kid.

"Estaba entrenado en el centro, mi profesor Rolando Vera, como Míster Lince y otros compañeros me invitaban a aventarme, a subirme al ring cuando alguien faltaba. Uno de los villanos me mandó a hacerme una máscara y me pusieron Blue Kid", agregó Blue Demon Jr. sobre sus comienzos.

