Súper Porky: La emotiva despedida de Psycho Clown tras la muerte de su padre

La lucha libre vuelve a estar de luto, pues una de sus máximas figuras ha dejado este mundo para sopresa de todos: Súper Porky o Brazo de Plata.

Psycho Clown, quien también era conocido como Brazo de Plata Jr., compartió en redes sociales la emotiva despedida que le dedicó a su padre, donde le agradeció por haberle inculcado el amor por la lucha libre.

"Yo su JB cómo él me decía, estoy agradecido eternamente con mi padre Dios todo poderoso, por haberme prestado a un gran consejero, que me enseñó el amor por mi bendita lucha libre, que me enseñó a ser fuete ante cada momento de la vida, cada noche de mi infancia que me sentaba el a su lado para contarme todas sus porky aventuras, que realmente me han ayudado y me siguen vibrando en mi mente cada momento", publicó en Twitter.

Esta fue una de las ultimas fotos con papá. En un homenaje que pudimos organizarle en vida a mi padre pic.twitter.com/IvgbVCiExQ — Psycho (@Psychooriginal) July 27, 2021

"Gracias Dios por haber dado la oportunidad de tener a un gran ser humano, que siempre se levantaba con mucha resilencia a cada momento de duelo en su vida. Te amo padre hasta la eternidad y allá nos vemos", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ROMAN REIGNS PASEÓ POR LA PLAYA DE MIAMI JUNTO A SU ESPOSA GALINA BECKER