El regreso de Thunder Rosa a los cuadriláteros será poco a poco, ya que primero probará con minicombates de cinco minutos y, conforme a su evolución, incrementará la duración y dificultad de sus batallas. Mientras esto pasa, la luchadora contó a RÉCORD a quién le gustaría enfrentar próximamente.

“Shida definitivamente fue una de las luchadoras que me ayudó a abrirme muchas puertas para que yo perteneciera a AEW, me gustaría que me diera la oportunidad de tener una lucha como la que tuvimos en All Out hace tres años, sería increíble. Le tengo tanto respeto a Shida por todo lo que ha hecho por la lucha femenil en Japón y Estados Unidos”, platicó la tijuanense.

En caso de que su contrincante fuera con alguien del pancracio mexicano, la “Mera Mera” señaló que le gustaría un duelo con la chilena Stephanie Vaquer, actual Amazona del Consejo Mundial de Lucha Libre.

“Me encanta como se ve Vaquer, está con todo esta mujer; a ras de lona, su carácter, su personaje y el porte que trae. Tuve la oportunidad de verla en la Arena México el año pasado y sería un honor para mí luchar con ella”, concluyó.

LEJOS DE MÉXICO

En Triplemanía XXX CDMX, Thunder Rosa fue anunciada para enfrentar a Taya por el Campeonato Reina de Reinas, pero debido a su operación, tuvo que cancelar aquella lucha. Hoy en día, su futuro en México se ve lejano.

“En este momento no tengo planes de regresar a México a luchar, estoy enfocada a regresar a pelear a los cuadriláteros de AEW, ya cuando pase eso, vamos a ver dónde metemos manos, pies y cabeza”, destacó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: KONNAN NO ENTIENDE COMO HIJO DEL VIKINGO NO TIENE MÁS OPORTUNIDADES EN LA AEW