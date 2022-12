Guardado fue capitán con Betis en empate ante el Inter

Luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana, Andrés Guardado, regresó a la actividad con su equipo Real Betis, para continuar su preparación de cara a la segunda mitad del torneo.

El cuadro verdiblanco recibió al Inter de Milan en su partido de pretemporada en el Estadio Benito Villamarín en donde Guardado fue titular y capitán, sumó un total de 66 minutos.

El seleccionado mexicano comentó previo al juego que se siente muy contento en el Real Betis y será difícil encontrar un equipo que lo haga sentir igual.

"Me siento muy a gusto aquí. Trabajo con alegría, me gusta el equipo, la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada", reconoció Guardado.

Andrés tuvo su quinta participación en una Copa del Mundo y vive su sexto año como jugador del conjunto español, en donde consiguió la Copa del Rey en la temporada 2020-2022

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORBELÍN PINEDA SOBRE SU PASO POR EUROPA: 'SOY AFERRADO A MIS SUEÑOS, A LO QUE QUIERO'