Super Bowl 2024: Jugadores de San Francisco 49ers desconocían reglas del tiempo extra

Tras la derrota de los San Francisco 49ers ante los Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVIII, varios jugadores del equipo revelaron que desconocían las reglas de tiempo extra que permitían que ambos equipos tuvieran posesión del balón.

"Ni siquiera sabía sobre la nueva regla de tiempo extra de los playoffs. Fue una sorpresa para mí", dijo Arik Armstead, defensa de los 49ers, tras el juego. "No sabía qué estaba pasando, en cuanto a eso. Lo pusieron en el marcador y todos pensaban que, incluso si anotas, ellos aún tienen una oportunidad".

El Super Bowl LVIII marcó la segunda vez que un juego de Super Bowl se fue a tiempo extra y la primera bajo las reglas revisadas de tiempo extra de postemporada, asegurando que ambos equipos tendrían el balón incluso si el primer equipo en poseerlo anotaba un touchdown.

El juego terminó con una victoria emocionante de los Chiefs por 25-22, su tercer Super Bowl en cinco años. Después de que Harrison Butker, de los Chiefs, empatara el juego a 19 con un gol de campo, el juego se fue a tiempo extra, probando las nuevas reglas de tiempo extra bajo el foco más intenso.

Kyle Juszczyk, fullback de los Niners, expresó su confusión: "¿Sabes qué? Ni siquiera me di cuenta de que las reglas de los playoffs eran diferentes en el tiempo extra. Supongo que solo quieres el balón para anotar un touchdown y ganar. Supongo que no es el caso. No conozco totalmente la estrategia allí. No habíamos hablado de eso, no".

El entrenador Kyle Shanahan optó por recibir el balón primero en el tiempo extra, buscando establecer a los 49ers con el balón en una potencial tercera posesión crucial si el juego permanecía empatado después de la primera posesión de cada equipo. Sin embargo, nunca llegaron tan lejos.

Los 49ers avanzaron en su primera posesión pero se estancaron en la zona roja. Un gol de campo de Jake Moody los puso adelante 22-19, pero dejó la puerta abierta para Patrick Mahomes y los Chiefs, quienes finalmente anotaron el touchdown ganador.

Shanahan explicó su razonamiento: "Pasamos por toda la analítica. Queríamos el balón tercero. Si ambos equipos coincidían y anotaban, queríamos ser quienes tuvieran la oportunidad de ir a ganar".

La preparación de los Chiefs para este escenario contrasta marcadamente. "Así que cada semana en los playoffs, Mike Frazier lo repasa con nosotros... así cuando llegas, no te sorprendes", dijo Porter Ellett, asistente de entrenador de corredores.

Creed Humphrey, centro de los Chiefs, añadió: "Hablamos mucho sobre ello. Durante el campo de entrenamiento, repetimos ese mismo escenario varias veces, así que hacen un gran trabajo preparándonos".

Esta discrepancia en la preparación y entendimiento de las reglas ha generado un debate sobre las decisiones estratégicas en momentos cruciales del juego, destacando la importancia de la claridad y conocimiento de las reglas para todos los involucrados.

¿Cuándo y por qué cambiaron las reglas en el tiempo extra del Super Bowl?

La regla del tiempo extra en la NFL cambió más recientemente al final de la temporada 2021-22- Este cambio se produjo después del emblemático juego del Campeonato de la AFC entre Kansas City y Buffalo, en el cual los Chiefs ganaron después de anotar un touchdown en la primera posesión del tiempo extra, sin dar oportunidad a los Bills de poseer el balón. La modificación de la regla asegura que ambos equipos reciban la posesión del balón en el tiempo extra durante los juegos de playoffs, abordando críticas anteriores sobre la equidad del formato anterior.

La regla de tiempo extra para el Super Bowl y la postemporada ha evolucionado a lo largo de los años, con el ajuste más reciente ocurriendo en 2022. Este ajuste fue un esfuerzo por mejorar la justicia y la competitividad de los juegos que se deciden en tiempo extra, particularmente en la postemporada y el Super Bowl.

