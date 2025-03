Bengals extienden a Ja'Marr Chase y lo convierten en el 'no-QB' mejor pagado

Los Bengals de Cincinnati han acordaron extensiones de cuatro años con los wide receivers Ja’Marr Chase y Tee Higgins, asegurando que Joe Burrow tendrá a sus dos principales objetivos con él durante un buen tiempo.

Chase se convertirá en el jugador que no es quarterback mejor pagado en la historia de la NFL, ganando 161 millones de dólares, incluidos 112 millones garantizados. Eso supera el promedio de 40 millones de dólares por año defensivo especialista en presionar al pasador de Cleveland, Myles Garrett.

Superó a Myles Garrett | AP

Chase lideró la NFL en recepciones (127), yardas recibidas (1.708) y recepciones de touchdown (17) la temporada pasada, convirtiéndose en el sexto receptor abierto en la era del Super Bowl en lograr la triple corona de recepciones.

El director de personal de jugadores de los Bengals, Duke Tobin, reiteró recientemente en el scouting combine de la NFL que quería hacer de Chase uno de los jugadores mejor pagados de la liga.

“Ja’Marr siempre va a ser nuestra prioridad”, dijo Tobin. “Es un jugador fantástico. Va a terminar siendo el jugador no quarterback mejor pagado de la liga. Estamos ahí. Vamos a hacerlo”.

Se quedará 4 años más | AP

Chase lidera la liga en touchdowns recibidos (46), es tercero en yardas recibidas (5.425) y sexto en recepciones (395) desde que fue la quinta selección general y el Novato Ofensivo del Año AP en 2021.

Fue seleccionado como All-Pro por primera vez en 2024 después de tener tres partidos con al menos 10 recepciones y 177 yardas. Eso incluyó 11 recepciones para 264 yardas y tres touchdowns en una derrota 35-34 en Baltimore en un partido de jueves por la noche.

BREAKING: Bengals and WR Ja’Marr Chase agree to four-year, $161M deal.



(via @tompelissero) pic.twitter.com/fX2Jdx0S7Y

— NFL (@NFL) March 17, 2025