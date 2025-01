Chiefs vs Bills contará con la presencia de la referee mexicana Karina Tovar

Se juega el campeonato de conferencia en la AFC, los Chiefs buscan el tricampeonato pero antes tendrán que medirse ante unos Bills que son de cuidado.

La NFL podrá ver nuevamente a los Jefes levantar el trofeo o los Bills harán la hombrada, este juego además de tener un choque entre Mahomes y Allen tendrá un condimento mexicano llamada Karina Tovar.

Congratulations to field judge Karina Tovar, who found out this week that she is being promoted to the NFL this fallpic.twitter.com/6KHY9ldrF9

— United Football League (@TheUFL) April 28, 2024