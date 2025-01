De cara a la Final de la AFC, Travis Kelce acepta que soñaba con ser como Josh Allen

Travis Kelce se ha consolidado como una de las figuras de los Kansas City Chiefs y este año buscará su tercer título consecutivo. Sin embargo, sabe que en la Final de la Conferencia Americana (AFC) enfrentará a un gran rival como Josh Allen.

El veterano jugador reconoció al mariscal de los Buffalo Bills como alguien en quien soñaba convertirse antes de tomar el camino de ala cerrada. "Soñaba con ser un quarterback en la NFL. Josh es lo que soñaba que sería".

Travis Kelce está preparado para enfrentar a Allen | AP

"Simplemente nunca tuve el talento para lanzar como él, así que me pasaron a la posición de ala cerrada", declaró Kelce en conferencia de prensa, en la cual no titubeó al momento de elogiar a su rival.

"Josh está en un momento en el que ha tomado el toro por los cuernos; ha sido el líder de su ofensiva y eso se nota. Es un quarterback grande y atlético con un brazo fuerte, capaz de ser un jugador de doble amenaza", señaló el 10 veces Pro Bowl.

Si bien no fue como mariscal, Kelce ha triunfado en la NFL y con 35 años está por jugar su quinto Super Bowl, de las cuales ganó tres de las cuatro anteriores: LIV, LVII y LVIII.

Kelce se deshizo en elogios en Josh Allen | AP

Aunque en temporada regular no estuvo al nivel de otros años, fue la menos productiva de su carrera desde 2016, en la Ronda Divisional ante los Houston Texans fue pieza clave para la victoria, por lo que se toma con humor las críticas. "Es divertido escucharlo, pero yo estoy bien mientras salga y ganemos".

"Eso es todo lo que en realidad importa", añadió, pues pese a la baja producción, se convirtió en el ala cerrada con más recepciones para anotación en la historia de los Chiefs.

También superó las mil recepciones en sus 12 años de carrera y precisamente en el juego ante los Texans sumó su noveno partido en playoffs con 100 yardas o más por recepción, con lo que superó a Jerry Rice, leyenda de los San Francisco 49ers.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Jaguars contratan a Liam Coen, coordinador ofensivo de los Bucs, como nuevo entrenador



“Josh is who I used to dream about being like in the NFL” - Travis Kelce on his respect for Josh Allen pic.twitter.com/CKnpzYk5fk

— Matthew Bové (@Matt_Bove) January 25, 2025