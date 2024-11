Chargers ganan su quinto partido de la temporada tras aplastar a los Browns 27-10

Justin Herbert pasó para 250 yardas y un par de touchdowns — ambos en la primera mitad — para lleva a los Chargers de Los Ángeles a una victoria 27-10 el domingo sobre los Browns de Cleveland, que no pudieron hacer funcionar su ofensiva con Jameis Winston.

Herbert conectó con pase de 66 yardas de anotación con Quentin Johnston y uno más de 27 yardas a Joshua Palmer para que los Chargers (5-3) montaran una ventaja al descanso y se encaminaran a su quinta victoria consecutiva sobre Cleveland.

El quarterback de los Chargers terminó con 18 de 27 pases completos para 282 yardas y fue capturado seis veces detrás de la línea de golpeo.

J.K. Dobbins logró dos anotaciones por la vía terrestre para Los Ángeles y terminó con 85 yardas, además, sumó otras 20 más por aire en dos recepciones.

La defensiva de los Chargers, que llegó al partido permitiendo la menor cantidad de puntos en promedio de la NFL, con 13, interceptó tres veces a Winston, lo capturó en seis ocasiones y limitó a los Browns (2-7) a 57 yardas en los primeros 30 minutos.

Los Chargers no hicieron mucho después del medio tiempo. No tuvieron que hacerlo, ya que los Browns no pudieron generar ninguna amenaza seria y cayeron a 1-4 en casa.

