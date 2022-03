NFL: Deshaun Watson aceptará su canje a los Cleveland Browns

El polémico quarterback Deshaun Watson cambió de parecer. Los Cleveland Browns tienen a su quarterback franquicia, uno que trae mucho a cuestas.

Watson decidió renunciar a su cláusula de no canje y el polémico quarterback aceptó su canje a Cleveland después de haber rechazado al equipo previamente, reveló a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión.

Watson, que la temporada pasada no jugó por Houston, había informado el jueves a los Browns que no se sumaría al equipo. Sin embargo, cambió de opinión y contactó al equipo el viernes, dijo la persona, que solicitó mantener el anonimato para discutir sobre el asunto dado que el equipo no ha anunciado el canje inminente.

Los Browns están pagando un precio muy alto por Watson, enviando a los Texans tres selecciones de primera ronda del Draft, una de tercera ronda y otra de quinta ronda a cambio del quarterback de 26 años.

Watson publicó una fotografía en Instagram en que aparece vistiendo una camiseta de los Browns con el número 4 y escribió: “Cleveland, VAMOOOOOS!!”

ESPN fue el primer medio que dio a conocer la decisión de Watson, que recibirá un contrato garantizado por cinco años y 230 millones de dólares, de acuerdo con NFL Network, Watson tuvo su mejor temporada en 2020, liderando a la liga con 4 mil 823 yardas por aire y sumando 33 touchdowns.

