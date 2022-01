Brady sobre su futuro: 'Ya veremos, no me siento comprometido con lo que necesita el equipo'

Luego de dejar la 'puerta abierta' a su continuidad en la NFL tras la eliminación de Tampa Bay en la Ronda Divisional, el experimentado y legendario quarterback, Tom Brady, reconoció que pasará tiempo con su familia y analizará con 'cabeza fría' si se retirará de los emparrillados.

Durante su participación en el podcast de Jim Gray, el histórico mariscal reconoció que actualmente no está del todo comprometido con su carrera.

"Cada año solo tengo que asegurarme de tener la capacidad de comprometerme con lo que el equipo realmente necesita, y eso es muy importante para mí. El equipo no merece nada menos que lo mejor de mí. Y si siento que no estoy comprometido con eso, o que no puedo jugar a nivel de campeonato, entonces tienes que darle a alguien más la oportunidad de jugar.

"Y, Ya sabes, ya veremos. Hay mucho tiempo entre ahora y el comienzo de la próxima temporada. Realmente tengo que resolver esas cosas, lo que probablemente sea natural para cualquiera”, detalló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KANSAS CITY CHIEFS: INCLUSO ANDY REID CUESTIONA LAS REGLAS DEL TIEMPO EXTRA DE LA NFL