NFL: Bruce Arians descartó su retiro después del Super Bowl LV

Aunque los Buccaneers ganen el Super Bowl LV, su head coach Bruce Arians descartó que fuera a retirarse, tal como muchos rumores lo decían.

"Vaya, no. Yo iré por dos, No existe duda. Si los Glazers me quieren de regreso, estaré de regreso", dijo Arians a 95.3 WDAE.

Y es que a pesar de su veteranía como entrenador de la NFL, Arians de 68 años piensa en que puede seguir aportando a la competición y a su equipo.

Cabe recordar que Bruce ya se ha retirado anteriormente, pues después de terminar su contrato con Steelers se despidió de la liga, en 2011, mismo hecho que ocurrió con los Cardinals.

