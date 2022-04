NFL: Rob Gronkowski puso en duda su regreso a los emparrillados en la temporada 2022

Luego de que Tom Brady anunciara su regreso a la NFL en el 2022, los aficionados de los Buccaneers esperaban que Rob Gronkowski hiciera lo mismo, y así volver a formar la dupla que les dio su último Superbowl. Sin embargo, el ahora agente libre puso en duda su retorno, pues aseguró que no se encuentra listo para regresar a los emparrillados debido a que no se siente comprometido.

"Ahora, no estoy listo para regresar a ese campo. No estoy listo para comprometerme con el futbol americano ahora", dijo en una entrevista con TMZ Sports.

El exala cerrada de los Patriots explicó que no quiere firmar un contrato debido a que no está comprometido actualmente, argumentando que para este deporte no puedes estar únicamente al 50 por ciento.

"Incluso en tus 30s, digo, no puedes tomar atajos y estar comprometido solamente al 50 por ciento, porque entonces te van a sorprender con la guardia abajo en el juego, y te van a sacar de un escupitajo. Debes estar completamente dedicado. No estoy listo para hacer eso aún, y no voy a firmar un contrato si no estoy completamente listo", mencionó.

Gronk aprovechó para hablar de su gran amigo, Tom Brady, asegurando que desde un principio supo que volvería debido a que 'no está terminado aún'.

"Sabía que iba a regresar, pero no sabía que iba a regresar este año, a decir verdad. Pensé que iba a regresar en un año, pasar más tiempo con su familia. "No está terminado, hombre, déjame decirte. El tipo tiene 44 y déjame decirte, no parece tener un día más de los 23 cuando está lanzando el ovoide", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: BUCCANEERS REFORZÓ SU LÍNEA OFENSIVA TRAS FIRMAR A FRED JOHNSON