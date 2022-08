Tom Brady: Periodista reveló que el QB se mostró "hundido y realmente miserable"

Tom Brady es uno de los nombres que más se han escuchado en los últimos días en la NFL, después de que se ausentara de Tampa Bay por causas personales a sus 45 años.

El pasado jueves, Tom Brady recibió un permiso para ausentarse durante 11 días del campo de entrenamientos de los Buccaneers de Tampa Bay, algo que el entrenador Todd Bowles aseguró fue previsto de antemano para lidiar con “cosas personales”.

Bowles señaló que la ausencia del quarterback de 45 años en los entrenamientos se había programado previo al comienzo de la pretemporada. Añadió que Brady no se reincorporará hasta después del juego de pretemporada de los Bucs en Tennessee el 20 de agosto.

El periodista Ben Volin, quien trabaja en 'The Boston Globe' y que ha sido la sombra de Brady por varios años, señaló que esta temporada se le ve "hundido y realmente miserable", después de que se avecina una temporada difícil en Tampa Bay.

"Tengo series dudas sobre dónde tiene la cabeza puesta ahora mismo. Fue buenísimo a los 44 y no tengo dudas de que podría serlo también a los 45, pero veo indicios de que su cabeza no está entregada a la causa este año. No soy analista de gestos corporales ni nada parecido, pero estuve en el último entrenamiento de los Bucs y se le veía hundido, realmente miserable" sentenció Volin a Fox Sports.

