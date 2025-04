Calais Campbell firma con los Cardenales de Arizona y se prepara para su 18.ª temporada

El veterano liniero defensivo Calais Campbell acordó un contrato por un año con los Cardenales de Arizona, regresando a la franquicia que lo seleccionó para su 18va temporada en la NFL.

Los Cardenales anunciaron el movimiento el martes con lo que refuerzan su equipo con un nuevo defensivo estrella, tras haber seleccionado a Josh Sweat hace un par de semanas.+

Regresa al equipo que lo llevó a la NFL | X @AZCardinals

La selección seis veces Pro Bowl jugó sus primeras nueve temporadas en la liga con los Cardinals y fue miembro del equipo que llegó al Super Bowl en la temporada 2008 antes de perder ante los Pittsburgh Steelers.

Campbell, de 38 años, fue titular en los 17 partidos de los Miami Dolphins la temporada pasada y acumuló 52 tacleadas, cinco capturas de quarterback, 12 tacleadas para pérdida de yardas, cinco pases defendidos y un balón suelto forzado. Fue All-Pro de los Jacksonville Jaguars en 2017 y también ha jugado para los Baltimore Ravens y los Atlanta Falcons.

Jugó con Miami la temporada pasada | AP

La presencia de Campbell debería ayudar a mejorar la línea defensiva de los Cardinals, que fue uno de los puntos más débiles del equipo la temporada pasada. Arizona solo ha llegado a los playoffs una vez (2021) en las últimas nueve temporadas.

