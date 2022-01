NFL: Kansas City por el descanso en Playoffs ante Denver

Pese a que Kansas City necesita ayuda para hacerse del primer lugar de la Conferencia Americana, los Chiefs saldrán a brindar su mejor actuación y esperar que las combinaciones los ayuden para amarrar el sitio que les permita descansar la primera semana de Postemporada y recibir todos los Playoffs en casa.

Hasta la semana pasada los Chiefs controlaban su destino, pero la derrota contra Cincinnati ahora los tiene en la segunda posición de la AFC por debajo de Tennessee, pues, aunque tienen la misma marca de 11-5, los Titans ganaron el duelo que tuvieron en la séptima semana.

"Sabemos que será un partido complicado, nunca ha sido fácil jugar en Denver. Nos centraremos en ganar esta semana y dejaremos que los Playoffs se manejen solos. Evitaremos pensar en otros resultados”, declaró el pasador el Chiefs Patrick Mahomes, quien nunca ha perdido en contra de los Broncos.

Las combinaciones que ayudan a que los Chiefs obtengan el primer lugar son ganar y esperar a que Tennessee pierda o empate su duelo que sostendrá el domingo ante Houston. Si Kansas City empata esta noche, entonces requiere que los Titans pierdan.

Y aunque esto no ocurra, la victoria también es de suma importancia para Kansas City pues si esto ocurre aseguran la segunda siembra, de lo contrario el conjunto podría caer hasta la cuarta posición.

Denver no ha presentado un rival de peligro para Kansas City, ya que suma 12 derrotas al hilo. Los Broncos no vencen a los Chiefs desde 2015 y no lo hacen como local desde 2014.

Pese a estos números, Mahomes considera que no será sencillo pues los Broncos, ya eliminados, van a arriesgar sin temor a perder nada.

“Hemos tenido éxito en cuanto a ganar partidos, pero siempre son batallas muy reñidas. Tienen una gran defensiva y un esquema que limita mucho a las ofensivas. Jugamos mucho así es que nos conocemos y saben lo que nos hace daño”, agregó Mahomes, que busca su victoria 50 para empatar a Alex Smith en la segunda posición en la historia de la franquicia.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL: BENGALS DERROTÓ A CHIEFS Y VUELVE A PLAYOFFS TRAS SEIS AÑOS DE AUSENCIA